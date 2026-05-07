アニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の興行収入が100億円を突破した。7日、配給する東宝が発表した。6日までの公開27日間で、観客動員数740万人を超え、興行収入は108.8億円となった。東宝によると、4作品連続で興行収入100億円突破という邦画史上初の記録を更新した。4月10日の公開初日だけで興収は11億3000万円という大ヒットスタート。同10〜12日の公開3日間で観客動員231万8009人、興行収入35億213万7800円