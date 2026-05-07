お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（49）が3日公開のカノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演。嫌いな芸人について言及した。「人のこと別にそんな嫌いにならないのよ。先輩とか後輩とかも嫌いになんないんだけど、1人だけいるのよ」と切り出した。尾形はカノックスターの自宅で食事しながら話していた。「これを言って、おいしくなるのも嫌になるくらいなのよ、分かる？言ってること。あっちが笑いになるのも嫌になるぐら