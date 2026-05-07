5月12日（フランス現地時間）より開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品された濱口竜介監督作『急に具合が悪くなる』より、メインビジュアル、本予告、場面写真3点が解禁された。【動画】国籍も言葉も超えた、人生でたった一度きりの、魂の邂逅―映画『急に具合が悪くなる』本予告本作は、『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞およびカンヌ国際映画祭脚本賞、『悪は存在しない』