WEST.の藤井流星が主演、西田征史が作・演出を務める舞台『ROLL ((CAKE)) TIME（ロールケーキタイム）』より、メインビジュアルが解禁された。【写真】WEST.藤井流星、爽やかな撮り下ろしカット本作は、朝の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』や、アニメ『TIGER ＆ BUNNY』やミュージカル『SUNNY』などジャンルを問わず多くの作品の脚本や演出を手掛ける西田が、主演・藤井の熱望に共鳴し、2020年にドラマ＆舞台化で話題となった