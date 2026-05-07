5月13日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2495号スペシャルエディションの表紙に、アニメ『超かぐや姫！』からブラックオニキスの帝アキラ、駒沢雷、駒沢乃依が描き下ろしで登場することが明らかとなった。【写真】「anan」2495号超かぐや姫！スペシャルエディションバックカバー＆付録・特製シール2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』。古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の