タレントのホラン千秋が、共演する長嶋一茂、出川哲朗とのショットを公開し、２人への思いを明かした。ホランは７日までに自身のインスタグラムを更新。「ちょっと前の話ですが、今年も出川さんと、一茂さんは還暦をお祝いして、なんだかんだ言い合いながらも一緒にお仕事できることがめちゃ幸せです！！」と記し、テレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜・午後１０時３０分）で共演する出川の誕生日や長嶋の還暦を