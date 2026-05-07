俳優の吉田鋼太郎と石原さとみが７日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。２人は埼玉・彩の国さいたま芸術劇場での舞台「リア王」（５月５〜２４日、演出・長塚圭史）で共演している。作品は、先月２８日に紫綬褒章を受章した吉田が、師匠の蜷川幸雄さん（享年８０）の遺志を継いで２０２４年から芸術監督を務める「彩の国シェ