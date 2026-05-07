４月１０日に公開初日を迎えたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）が今月６日までの公開２７日間で観客動員７４０万人超、興行収入１０８．８億円超を記録したと７日、配給の東宝が発表した。「黒鉄の魚影（サブマリン）」（２３年）、「１００万ドルの五稜星（みちしるべ）」（２４年）、「隻眼の残像（フラッシュバック）」（２５年）に続き、４作品連続で興行収入１００億円突破という邦画史上