夏の暑さ対策グッズは早めのチェックがおすすめ。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で買える「ひんやりグッズ」をご紹介します。エアコンの風が直接当たるとつらい・節電したいという人にもぴったりなアイテムを集めたので、ぜひお買い物の参考にしてみてください。 暑い夏もぐっすり眠れる！ 暑くてぐっすり眠れない、でもクーラーをつけたまま寝るのはちょっと……。という人に試してほしいのがこ