◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽中大３―１立正大（７日・神宮）中大が今季４カード目で初めての勝ち点を挙げた。立正大に対し初戦を落としたが２、３戦目を連勝した。１―１の８回裏１死一、二塁から、５番・橋本航河中堅手（３年＝仙台育英）の右前打で二塁走者が生還して勝ち越し。なお一、三塁のチャンスで、次打者の二ゴロの間に１点を追加した。投げては、５回から２番手で登板した東恩納蒼投手（３年＝沖縄