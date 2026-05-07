タレントの村重杏奈が6日、自身のインスタグラムを更新。普段とは違う雰囲気を醸し出した。 【写真】普段の雰囲気とギャップがありますね 「アイラインが空に向かってピョンと跳ねてた日」と書き出し、ノースリーブのニットにデニム姿でクールに決めるショットを掲載。「いつもとメイクが違うと若干不安な気持ちになります私は」としながらも「でもわくわくもします」とつづった。 続けて「今日はま