J2・J3百年構想リーグのの第15節が終了した明治安田J2・J3百年構想リーグの第15節が終了した。5月6日時点の最新順位表が公開され、混戦のグループがある一方、すでに1位を確定させたチームも出た。EAST-Aは、ベガルタ仙台が栃木SCに2-1で勝利し、勝ち点38で1位を堅持。次節の結果次第で1位が確定する。2位の湘南ベルマーレはヴァンラーレ八戸に1-0で勝利し勝ち点31。3位のブラウブリッツ秋田はSC相模原に0-1で敗れ、勝ち点28で