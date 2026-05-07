グループBTS（防弾少年団）が、メキシコシティ公演を前に大統領府の招待を受け、メキシコ大統領と面会した。6日（現地時間）、所属事務所BIGHIT MUSICによると、この日BTSは約40分間、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領と歓談した。メンバーたちがシェインバウム大統領とともに大統領宮殿のバルコニーに姿を見せ、あいさつすると、近くのソカロ広場はARMY（ファンダム名）と市民で埋め尽くされた。ファンたちは「Welco