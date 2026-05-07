静岡市葵区で5日、少年剣道大会が開かれ小中学生による気迫のこもった熱戦が繰り広げられました。静岡市北部体育館で開かれた鈴与グループ杯少年剣道大会は、静岡市剣道連盟が主催しているもので今回で21回目となります。この大会には、県中部地区の市町から70チームが参加し、小学生の部中学生男子と女子の部に分かれおよそ380人が参加しました。試合は、1チーム5人制の団体戦で行われ、参加者らは気合の入った