記事ポイントスーツケース修理専門店「MY SUITCASE」が旅の写真とエピソードを募集するSNSキャンペーンを開催中抽選で1名に旅行券10万円分が当たるInstagram・X（旧Twitter）両対応で、2026年5月17日（日）23:59まで応募を受け付けている 大切なスーツケースとともに刻んだ旅の記憶が、SNSへのシェアひとつで旅行券10万円分に変わるかもしれないキャンペーンが始まっています。スーツケース修理専門店を全国展開する「MY SUIT