北京市のレストランでモバイル決済を行うパキスタン人観光客。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月7日】中国人民銀行（中央銀行）は6日、中国カード決済大手の中国銀聯（ユニオンペイ）とオンライン決済システム「網聯」を運営する網聯清算（NUCC）の労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間の決済処理件数が前年同期比23.5％の289億3700万件だったと明らかにした。決済取扱高は2.7％増の7兆8500億元（1元＝約23円）だった。境