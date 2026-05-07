４日、海口市の日月広場免税店で買い物をする客。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口5月7日】中国海南省の海口税関は6日、同税関管轄下の離島免税の売上高が労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間、前年同期比10.4％増の5億5400万元（1元＝約23円）となったと発表した。購入者数は7.4％増の延べ8万4600人、購入点数は3.8％増の44万1700件に上った。４日、海口市の日月広場免税店で買い物をする客。（海口＝新華社記者／楊