記事ポイントノエビアが「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」に協賛小学生から35歳未満まで幅広い部門を設定、千葉県浦安市のJ:COM浦安音楽ホールで開催予選は2026年6月スタート、ファイナルは2026年11月・2027年1月に実施 美と健康を手がける化粧品メーカーのノエビアが、次世代ピアニストの発掘・育成を目指すコンクールへの支援を継続します。千葉県浦安市のJ:COM浦安音楽ホールを舞台に、小学生から大人まで幅広