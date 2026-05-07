ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの堀夏喜の1st写真集『堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』』が、7日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.8万部で2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、自身初の1位を獲得した。【写真】「バキバキすごい」と反響！肉体美チラリのオフショットを公開した堀夏喜本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」の第3弾