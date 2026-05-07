タレント・キャスターの横山ルリカさんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。“カラスの驚きの行動”に遭遇したことを報告しました。【写真を見る】【 横山ルリカ 】神社で“カラスの驚きの行動”を目撃「 なんとカラスが鈴を鳴らしていました」横山さんは「仕事前に日々のお礼参りをしていると、急にガラガラっと鈴の音がしたのでびっくりして目を開けたら なんとカラスが鈴を鳴らしていました」と綴り、実際の動画を投稿しま