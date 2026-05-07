プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦の相手として濃厚なWBA・WBC・WBO統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）が、バンタム級で2試合を消化してから井上尚戦に向かう計画が明らかになった。ロベルト・ガルシア・トレーナーが米リング誌に明かした。ロドリゲスは6月13日に米アリゾナ州グレンデールで3階級制覇を懸け、現WBA世界バンタム級休