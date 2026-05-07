きょう未明、東京・中央区の日本橋付近で50代くらいの男性が倒れているのが見つかり、死亡しました。警視庁は複数台の車が男性をはね、なかには逃走した車もあるとみて捜査しています。警視庁によりますと、きょう午前3時半ごろ、中央区日本橋本町の路上でトラック運転手の20代の男性から「中央の車線に倒れていた人をひいたかもしれない」と110番通報がありました。さらに、別の40代のトラック運転手の男性からも「人をひいたかも