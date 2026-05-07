西武の平良海馬投手（26）が7日、ベルーナドームで行われた投手練習に参加した。26日から行われる交流戦に向けた打撃練習では右翼席を中心に柵越えを連発するなど順調な“仕上がり”をアピール。「練習は楽しかったです。本塁打も狙っていきますよ」と闘志を燃やした。右上腕の張りで3日のロッテ戦（ZOZOマリン）を緊急降板。10日（日曜日）の次回登板は回避することが濃厚のため軽めのキャッチボールで練習を終えたが、打撃練