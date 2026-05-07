大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認された「ハンタウイルス」について、厚生労働省は「国内で感染拡大する可能性は低い」と発表しました。大西洋を航行中のクルーズ船では、「ハンタウイルス」の集団感染の疑いがあり、これまでに3人が死亡しています。ハンタウイルスは、主にネズミなどのげっ歯類の排泄物と接触することなどで感染し、発熱や筋肉痛などを引き起こして死亡する恐れもありますが、これまで国内での発生報告は