タレント井上咲楽が7日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。6日、福島県郡山市の磐越道上り線で起きたマイクロバスの死亡事故に言及した。この事故は、新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込んだ。事故の衝撃で対向車線に投げ出された高校生の稲垣尋斗さん（17）が全身を強く打って死亡。