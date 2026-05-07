東京・中央区で7日未明、50代くらいの男性がひき逃げされ死亡した。警視庁が逃げた車の行方を追っている。7日午前3時半ごろ、中央区日本橋本町で、「中央車線に倒れていた人をひいたかもしれない」と110番通報があった。片側3車線の道路の中央車線に、50代くらいの男性が頭から血を流し倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。事故の現場には、通報者とは別の車のバンパーなどが散乱していることから、警視庁は