2012年9月結成のハジオキクチバンドは7日、公式Xで、25年10月23日を最後に失踪し、行方不明だったベースの上沼優二郎さんが亡くなったと発表した。「この度、ハジオキクチバンドBa．上沼優二郎が逝去いたしました。昨年の失踪以降多くの方にご心配とご協力をいただいておりました中このようなご報告となってしまい皆さまには大変心苦しく、申し訳なく思っております。突然のことでありメンバー一同、深い悲しみとともに受け止