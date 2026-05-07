犬が不満を感じる『散歩の仕方』５選 散歩の仕方によって、犬の満足度は大きく異なります。ここでは、犬が不満を感じているかもしれない散歩の仕方を紹介するので、当てはまっていないかチェックしましょう。 1.毎日同じ単調なルート 毎日同じルートを散歩していると、犬によっては飽きてしまい、満足度が下がってしまうことも。 また、ずっと同じ速度で歩いているだけ……では、単調になってしまい、