ハイアット・ホテルズは、アジア太平洋地域の参加ホテルで会員向けの割引セール、6月1日まで開催している。ワールド・オブ・ハイアット会員を対象に最大25％、それ以外は最大15％を割り引く。宿泊期間は10月31日まで、対象ホテルには、パーク・ハイアット・東京、アリラ・ヴィラズ・ウルワツ、アリラ・コタイファル・モルディブ、パーク・ハイアット・モルディブ・ハダハア、グランド・ハイアット・マカオ、アンダーズワン・バンコ