グーグル（Google）は、検索サービス統合型の生成AI機能「AIモード」と「AIによる概要」について、5つの新機能を発表した。今回のアップデートは、信頼できる情報源や独自の視点を持つWebサイトへアクセスしやすくすることが狙い。 さらに深掘りできるリンクの提示 AIの回答の末尾に、ユーザーが次に読むべき深掘り記事や多角的な分析へのリンクが提案されるようになる。たとえば