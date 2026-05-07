全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小川町のとんかつ店『ポンチ軒』です。計算されたバランスのいい味わいに惚れるどこからどう眺めても完璧な揚げ上がり。中心部はほんのり桃色を覗かせ、まるでこちらを誘惑するかのようだ。たまらず頬張れば柔らかくしっとりした舌触り、甘美な脂にもうイチコロ。これぞ名店の味、『ポンチ軒』の特ロースである。ロース豚かつ定食（昼