けさ、山形県朝日町で山菜採り中の男性がクマに襲われました。男性は頭や顔にケガをしていますが命に別状はないということです。 【画像】男性がクマに襲われた山 警察や消防によりますときょう午前７時前、朝日町で「２人で入山したうち１人が山中でクマに襲われ、顔面をけがしている」などと１１９番通報がありました。 ケガをしたのは山菜採りをしていた７０代とみられる男性１人で午前６時半ごろクマに襲われ、山から下山し