長崎市の諏訪神社にある神の馬「神馬」の像が移設されることになり、安全祈願の神事が行われました。 諏訪神社の神馬像は、南島原市出身の彫刻家北村 西望が制作し、1985年に昭和天皇の在位60年を記念して奉納したものです。 鎮座400年を迎え社務所の改築工事の一環で移設されることになり、神社や工事関係者らが安全を祈願しました。 （諏訪神社 宮田 文嗣 権宮司） 「長年ここにあったので、“あらっ” と思