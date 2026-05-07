諫早市の干拓地では、クリムソンクローバーの花が見ごろを迎えています。 イチゴのような形をした深紅の花が風に揺れています。 諫早市の干拓地で見ごろを迎えたのは、「ストロベリーキャンドル」とも呼ばれるクリムソンクローバーです。 （来園者） 「イチゴみたいにかわいらしい感じ」 「生まれて初めて見たが、すばらしい。ただ感動している」 クリムソンクローバ&