俳優の山下智久さんは5月6日、自身のInstagramを更新。ホテルでのイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】山下智久のホテルでのイケメンショット「食事を自分で運んでる」山下さんは「recent timesつづく」とつづり、14枚の写真を投稿。1、2枚目はホテルの自室に食事を運ぶ姿でしょうか。イエローのトレーナーを着用し、リラックスした表情がとても格好いいです。特に2枚目はパンをくわえ、力の抜けた自然体な様