投打で結果に差が生じている大谷(C)Getty Images“メジャーの恩師”は、大谷翔平（ドジャース）の現状をどう見ているのか。現地時間5月6日に米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』にゲスト出演した元エンゼルス監督のジョー・マッドン氏は、約3年ぶりに投打二刀流での“シーズン完走”が期待される大谷について、持論を語った。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンをチェック今季の大谷は、