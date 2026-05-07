歌手の浜崎あゆみさんは5月7日、自身のInstagramを更新。“父のお店”「銀座平川口」のグランドオープンを報告しました。【写真】お店グランドオープンの様子「和の雰囲気漂うお店」浜崎さんは「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープンて事で娘はひと足にプレオープンへ。とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね皆様に愛されるお店になりますように娘も本格