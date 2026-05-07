9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHIが、がスペシャルフェス「USAGI ONLINE FES 2026」の4代目ミューズに就任することが7日、発表された。【写真】スウィートで軽やか！6ルックを着こなすNiziU・MIIHIオンラインデパートメントストアとして、SNIDELやgelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなどのファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランド、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテ