7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が7日、大阪・梅田のOSAKAたこ焼きマーケットで行われた主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の公開記念イベントに共演した高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志と共に登場。たこ焼き屋の店頭でたこ焼きづくりに挑戦した。【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド