5月7日未明、大阪市北区の路上で、2人組の男が男性にスタンガンのようなものを示して脅し、現金を奪って逃げました。警察は強盗傷害事件として捜査しています。 警察によりますと7日午前1時40分ごろ、大阪市北区西天満の路上で若い2人組の男が車の中にいた男性（32）にスタンガンのようなものを示して「金を出せ」などと脅したということです。 その後、2人組は鉄パイプのようなもので男性の右腕を殴るなどの暴行を加え、