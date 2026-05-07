自民党内に近く、高市首相を支える新たな議員グループが発足することがわかりました。発起人には、高市首相と総裁の座を争った茂木外相や小泉防衛相なども名を連ねています。新たなグループの名称は「国力研究会」です。高市首相に近い自民党の麻生副総裁や、萩生田幹事長代行などの党幹部のほか、去年の自民党総裁選で高市首相と戦った茂木外相、小泉防衛相、小林政調会長も発起人となっています。議員グループは、憲法改正や皇室