６日に放送されたフジテレビ系「１０２回目のプロポーズ」では、前作「１０１回目のプロポーズ」での伝説シーンのオマージュが放送。前作では、達郎（武田鉄矢）が薫（浅野温子）へのプロポーズシーンとして描かれたが、今回はまさかの展開で太陽（霜降り明星・せいや）がトラックの前に飛び出してしまう。この日の「１０２回目のプロポーズ」では、光（唐田えりか）に婚約者・音（伊藤健太郎）がいることで元気が全く出ない太