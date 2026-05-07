【ふっくら福福すずめ フロッキー】 5月15日より順次発売 価格：1回300円 キタンクラブは、カプセルトイ「ふっくら福福すずめ フロッキー」を全国のカプセルトイ売場にて5月15日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、2016年に第1弾が発売された「ふっくら福福」シリーズの第2弾。今弾では、ころころと丸みを帯びた“ふくらすずめ”の姿をモチӦ