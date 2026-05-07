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【TVアニメ「しゅごキャラ！」日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール完成品フィギュア】 5月7日12時～9月30日 受注 2027年6月 発売予定 価格：25,300円 ユニオンクリエイティブは、「TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール完成品フィギュア」を2027年6月に発売する。価格は25,300円。本日5月7日12