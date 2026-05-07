DJ SODAが、深刻なブリーチ事故から1年が経過した現在の心境を明かした。5月7日、DJ SODAは自身のインスタグラムに「皆さん、ついにブリーチ事件から1年が経ち、ショートカットにしました！本当に長く耐え抜いたと思います」と綴り、新しくイメチェンしたヘアスタイルを公開した。【写真】髪が溶け落ちたDJ SODA続けて、DJ SODAは「あの事件の後、不眠症や対人恐怖症になるほど本当に辛い時間を過ごしましたが、やはり時間は薬のよ