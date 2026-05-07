女優のカン・スヨンさんがこの世を去って、4年が経った。【写真】“福岡生まれ”韓国女優の寂しい最期カン・スヨンさんは2022年5月5日午後、ソウル・狎鴎亭（アックジョン）の自宅で心肺停止の状態で発見された。病院に搬送されたが、脳動脈瘤の破裂による脳出血で、7日午後に息を引き取った。享年55歳。あまりにも早すぎる別れだった。当時、彼女は10年間の空白を破り、ヨン・サンホ監督が手掛けるNetflix映画『JUNG_E／ジョンイ