松屋は5月12日10時から、「バターチキンカレー」を全国の店舗（一部店舗を除く）で販売する。価格は「バターチキンカレー」が980円、「クリームバターカレー」が730円（各税込）。松屋の人気カレーメニュー「バターチキンカレー」が、6度目の登場となる2026年版として発売される。今年は仕上げに店舗でバターをひとかけら加えることで、バター感をさらに高めた。「クリームバターカレー」の画像はこちら〈バターとスパイスの風味豊