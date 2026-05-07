【モデルプレス＝2026/05/07】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が5月6日、自身のInstagramを更新。光り輝くミニドレス姿を披露し、話題となっている。【写真】K-POP美女「メットガラ」で大胆肌見せ◆ニンニン、ノースリミニワンピ姿披露ニンニンは「 ＃MetGala」「＃Gucci」とハッシュタグを添え、日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「コスチューム