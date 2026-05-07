イ・ビョンホンの妻で女優のイ・ミンジョンが、ギャルメイクに挑戦した。イ・ミンジョンは5月6日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」に、「“やるなら本気で” ガチ現地ギャルになったイ・ミンジョン（with シネ）」というタイトルの動画を公開した。【画像】 別人レベルに“激変”…イ・ミンジョンのギャル姿動画の中でイ・ミンジョンは、「今日は得意ではないけど、ずっと気になっていたメイクをしてもらいに来た」と明か