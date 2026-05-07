ケンタッキーフライドチキン（KFC）は、5月8日から5月10日までの3日間限定で、「母の日バーレル」（税込2,230円）を全国の店舗で販売する。「母の日バーレル」は、KFCの看板商品「オリジナルチキン」7ピースと、「ナゲット」5ピースを詰め合わせた大容量パック。単品価格を合算した場合と比べて、560円お得に購入できる。ケンタッキーフライドチキン(KFC)■オリジナルチキン7本入りの特別セット「オリジナルチキン」は、若鶏を使用